Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbrüche in Eschwege

Eschwege (ots)

Über das vergangene Wochenende drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Straße "Am Bahnhof" in Eschwege ein. Hierzu wurde zunächst das Schloss eines Schiebetores, im Anschluss die Tür eines Rolltores aufgebrochen. Aus einem Büroraum wurde dann ein Laptop, eine Maus und die Tastatur entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Auch die in der Nähe gelegene Musikschule war Ziel der Einbrecher. Auch dort wurde das Schloss des Schiebetores aufgebrochen. Anschließend wurde eine Tür des Gebäudes aufgehebelt. Beschädigungen wurden noch an zwei weiteren Türen festgestellt. Ob das Gebäude letztendlich betreten wurde, war nicht festzustellen. Entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell