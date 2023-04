Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 14.04.23

Eschwege (ots)

Auffahrunfall

Um 13:19 Uhr befuhr gestern Mittag ein 43-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw den Zubringer von der B 27 zur B 249 (Weidenhäuser Kreuz) und beabsichtigte nach links in Richtung Eschwege abzubiegen. Verkehrsbedingt musste er seinen Pkw abstoppen, was der nachfolgende 70-Jährige aus Hann. Münden zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Unfallflucht

Am 12.04.23 ereignete sich auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes in der Niederhoner Straße in Eschwege eine Unfallflucht. Zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr wurde ein Pkw Citroen Berlingo im hinteren rechten Fahrzeugbereich angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Wildunfälle

1000 EUR Sachschaden entstanden heute Morgen, um 05:30 Uhr, bei einem Zusammenstoß mit einem Reh, das die L 3243 zwischen Vierbach und Reichensachsen überquerte. Das Tier wurde von dem Pkw eines 50-Jährigen aus der Gemeinde Meißner erfasst, lief danach aber weiter über das angrenzende Feld.

Um 06:35 Uhr befuhr heute Morgen eine 46-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die K 34 von Eltmannshausen in Richtung Weidenhausen. Kurz nach dem Ortsausgang überquerte ein Reh die Kreisstraße und wurde dabei von dem Pkw erfasst und tödlich verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden.

Um 23:06 Uhr kam es gestern Abend auf der L 3334 in der Gemarkung von Waldkappel zu einem weiteren Wildunfall, bei dem ein Reh von dem Pkw einer 48-Jährigen aus Waldkappel erfasst und tödlich verletzt wurde. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 06:11 Uhr befuhr heute Morgen eine 54-jährige Pkw-Fahrerin die Fuldaer Straße von Sontra in Richtung Hornel. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand Sachschaden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Kennzeichendiebstahl

Auf dem Parkplatz "Am Mühlenberg" in Hessisch Lichtenau wurde zwischen dem 13.04.23, 17:00 Uhr und dem 14.04.23, 06:45 Uhr ein Kennzeichen (OD-RP 2007) von einem VW Bus abmontiert und entwendet. Schaden: 25 EUR. Hinweise: 05653/97660

Wildunfall

5000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall am gestrigen Abend auf der L 3249. Um 21:03 Uhr fuhr ein 28-Jähriger aus Kassel mit seinem Pkw von Reichenbach in Richtung B 7, wobei es zum Zusammenstoß mit einem Reh kam. Dieses wurde durch den Aufprall tödlich verletzt.

Verkehrsunfall

Um 12:51 Uhr befuhr gestern Mittag eine 30-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw die B 451 von Großalmerode in Richtung Trubenhausen. In einem fahrbahnverengten Tunnelbereich missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Sattelzuges, der von einem 45-Jährigen aus Polen gefahren wurde. Dieser konnte aufgrund der Fahrbahnverengung nicht mehr ausweichen, so dass der Pkw auf der kompletten linken Fahrzeugseite touchiert wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 8000 EUR.

