Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Ergebnis nunmehr drei Fußgänger

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Drei Fußgänger, 61 Bußgeldverfahren sowie 86 Verwarngelder (bis 55,- Euro) sind das Ergebnis von zwei am Montag durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen im Saale-Holzland-Kreis. Am Vormittag galt es die erlaubten 80 km/h auf der Bundesstraße Höhe Schöps zu überwachen. Bei einem Durchlauf von 1622 erhalten nunmehr 122 Fahrzeugführer eine entsprechende Beanstandung, zwei davon sogar ein Fahrverbot. Der höchste Verstoß wurde mit 48 km/h zu viel gemessen. Am Nachmittag erfolgte die Messung in einer 70er-Zone auf der Landstraße zwischen Hermsdorf und St. Gangloff. Hier hielten sich 28 Verkehrsteilnehmer nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Von den 821 Fahrzeugen, welche die Messstelle passierten, erhielt der negative Tagessieger, welcher mit 121 km/h erwischt wurde, ein Fahrverbot.

