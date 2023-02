Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bikes (Pedelecs) für fast 40.000,- Euro gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Montagmorgen, kurz nach drei Uhr, informierte eine Wachschutzfirma über einen Alarmeinlauf aus einem E-Bike-Center in Zöllnitz. Unbekannte Täter hatten eine Schaufensterscheibe beschädigt und gelangten so in der Gebäudeinnere. Hier eigneten sich die Täter insgesamt fünf Räder widerrechtlich an, verbrachten diese aus dem Geschäft und verluden vier davon augenscheinlich in ein unbekanntes Fahrzeug. Ein Pedelec der Marke Giant wurde direkt vor dem beschädigten Fenster zurückgelassen. Im Ergebnis erbeuteten die Täter vier Pedelecs der Marke Specialized im Wert von fast 40.000,- Euro. Nach umfangreicher Tatortarbeit wurden die Ermittlungen aufgenommen.

