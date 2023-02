LPI-J: Nachspiel zum sonntäglichen Regionalligapunktspiel

Jena (ots) - Eine 66-jährige Fahrerin eines Pkw BMW befuhr am Montagnachmittag die Friedrich-Zucker-Straße in Richtung Schrödingerstraße. Beim Abbiegevorgang nach links in die Anna-Siemsen-Straße jedoch übersah diese einen entgegenkommenden 59-jährige Radfahrer. In der Folge kommt es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Radfahrer musste im Anschluss medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. ...

