LPI-J: Fast erwischt

In der Nacht von Sonntag zu Montag kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Laden in der Jakobstraße. Mit einem nicht näher bekannten Gegenstand schlug der Täter vermutlich mehrmals gegen die Scheibe des Restaurants. Hierdurch wurde die Scheibe beschädigt und Schaden in etwa 500 Euro Höhe verursacht. Der oder die Täter flüchteten im Anschluss an die Tat unerkannt.

