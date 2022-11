Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: PKW landet im Gleisbett

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, dem 12.11.2022, gegen 00:30h befuhr ein PKW die Bleichstraße in Richtung Mundenheimer Straße. Dabei geriet der Fahrer auf die parallel verlaufenden Gleise der Straßenbahn. Nach ca. 50 Meter endete die Fahrt, da der PKW sind im Gleisbett festfuhr. Hintergrund dürfte die Alkoholisierung des 53-jährigen Fahrers von über 2 Promille gewesen sein. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. An dem PKW entstand ein Schaden von ca. 4.000EUR. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste durch die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen und einen Abschleppdienst geborgen werden.

