LPI-G: Einbruch in Geschäft -KPI Gera sucht Zeugen

Altenburg (ots) - In den frühen Morgenstunden des 24.09.2022 entzündeten Unbekannte in der Otto-Dix-Straße Sperrmüll neben einem Stellplatz für Müllcontainer. Das Feuer griff in der Folge auf drei Container über, wodurch diese beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

