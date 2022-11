Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Feuerwehrfahrzeug - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, dem 11.11.2022, kam es gegen 12:00h auf der L523, auf Höhe der Haltestelle Oppau-Süd, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Einsatzfahrzeug der BASF-Feuerwehr und einem PKW. Eine 41-jährige Autofahrerin bog aus dem dortigen Parkhaus nach links auf die Brunckstraße in Richtung Innenstadt ein. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Einsatzfahrzeug der BASF, welches die Brunckstraße, unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn in Richtung Worms befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW gegen eine Wand geschleudert. Die Fahrerin wurde dabei verletzt und musste durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. An dem PKW entstand Totalschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden unter Telefon 0621 963-2222 oder per Email an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

