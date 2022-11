Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit anschließendem Unfall

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (10.11.2022), gegen 19:20 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer auf ein vor ihm fahrendes Auto in der Sternstraße auf. Mehrere Zeugen gaben an, dass der 25-Jährige mit seinem Auto viel zu schnell unterwegs gewesen sei und deshalb vermutlich nicht mehr bremsen konnte, als das andere Auto vor ihm einbog. Da der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens besteht, der Tatbestand umfasst auch das sogenannte "Rennen gegen sich selbst", wurden das Auto und der Führerschein des 25-Jährigen beschlagnahmt. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 60.000,- Euro. Verletzt wurde niemand. Gesucht werden nun weitere Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

