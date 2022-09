PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Heidenrod: Frontaler Zusammenstoß mit zwei Schwerverletzten +++

Bad Schwalbach (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der L 3031 zwischen Heidenrod-Zorn und Heidenrod-Langschied ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem die beiden beteiligten Fahrzeugführerinnen schwer verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 56-Jährige aus Heidenrod-Zorn gegen 13:45 Uhr mit ihrem VW Polo die Landesstraße von Heidenod-Zorn in Fahrtrichtung B260. Nach einer Linkskurve geriet sie aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 66-jährigen aus Welterod zusammen. Die Fahrerin des VW Polo musste mit schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die zweite Unfallbeteiligte musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die L 3031 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie die Bergungsmaßnahmen zwischen den Abfahrten Heidenrod-Nauroth und Heidenrod-Langschied voll gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Rekonstruierung des Unfallhergangs eingesetzt und die beiden Pkw von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen hinsichtlich des genauen Unfallherganges sind im vollen Gange und dauern derzeit an. Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell