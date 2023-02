Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfall unter Alkoholeinfluss

Söllingen (ots)

Söllingen, Hauptstraße, 19.02.2023, 05:00 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es in der Ortschaft Söllingen zu einem Verkehrsunfall eines unter Alkoholeinfluss stehenden Mofa-Fahrers. Dabei entstand ein Gesamtschaden von über 3.000 Euro. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Heeseberg mit seinem Mofa die Hauptstraße in Richtung Jerxheim. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen massiven Steinpoller, der durch die Wucht des Aufpralls aus dem Erdreich gerissen wurde. Im weiteren Verlauf stieß er mit einen geparkten BMW und einem zweiten Steinpoller zusammen. Das Mofa wurde bei den Zusammenstößen stark beschädigt.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 19-Jährigen fest. Ein erster Atemalkoholtest ergab fast 0,5 Promille. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Der Traum vom Führerschein rückt für den 19-Jährigen somit in weite Ferne. Bereits ab einer Alkoholbeeinflussung von 0,3 Promille kann man sich im Falle eines Verkehrsunfalls strafbar machen, so die Polizei Schöningen.

