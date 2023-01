Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Mit drei Promille unterwegs: Führerschein weg

Loßburg (ots)

Ihren Führerschein abgeben müssen hat am Dienstagabend eine 52-jährige Frau, nachdem sie mit drei Promille am Steuer saß.

Dem Polizeirevier in Freudenstadt wurde am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr ein Fahrzeug auf der Bundesstraße 294 in Richtung Loßburg gemeldet, welches auffällig unsicher fuhr. Die Beamten stellten das Fahrzeug und die Fahrerin kurze Zeit später stehend fest. Die Frau wies Anzeichen einer Alkoholisierung auf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa drei Promille. Die Fahrerin musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Die Beamten behielten den Führerschein der Frau ein. Diese erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Christian Koch, Pressestelle

