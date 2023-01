Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 294

Neuenbürg /Höfen an der Enz (ots)

Am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, fuhr ein 46jähriger Mann mit seinem Mercedes, von Höfen kommend, in Richtung Neuenbürg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der Mann in Höhe eines Sportplatzes plötzlich in "Unterzucker". Sein Fahrzeug kam nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte es frontal mit dem entgegenkommenden Audi eines 48jährigen zusammen. Beide Fahrzeuglenker wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser. Vermutlich sind die Verletzungen des Audi-Fahrers schwerer. Lebensgefahr besteht aber nicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Die B 294 ist derzeit noch gesperrt. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauern derzeit noch an.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell