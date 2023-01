Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Schrecksekunde - Entwarnung

Hildburghausen (ots)

Zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz kam es in der Silvesternacht auf dem Markt in Hildburghausen, als sich Reste von Pyrotechnik auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses entzündeten und die Gefahr eines Brandübergriffs auf den Dachstuhl des Gebäudes bestand. Die Kameraden der Feuerwehr löschten der Brandherd von außen schnell ab. Danach mussten die im Dachgeschoss befindlichen Wohneinheiten überprüft werden, um ein Vordringen des Feuers ins Innere ausschließen zu können. Da sich zum Zeitpunkt des Einsatzes keine Personen in den beiden Wohnungen aufhielten, mussten Notfalltüröffnungen vorgenommen werden. Kurz konnte die Feuerwehr Entwarnung geben. Das Feuer habe keinen Schaden am Gebäude verursacht. Die geöffneten Türen wurden ordnungsgemäß verschlossen und die ermittelten Wohnungsinhaber über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

