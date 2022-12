LPI-SHL: Scheune brannte nieder

Breitungen (ots) - Unbekannte beschädigten am Donnerstag in der Zeit von 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr die Querverstrebung an einem Tisch einer Wandersitzgruppe aus Holz. Diese steht auf dem Wanderweg "Seeblick" in Breitungen. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizei in Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 ...

