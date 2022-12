LPI-SHL: Zigarettenautomat völlig zerstört

Oberkatz (ots) - Am 21.12.2022 brannte eine Doppelhaushälfte in Oberkatz komplett nieder. Auch die zweite Hälfte des Doppelhauses wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Am Donnerstag waren die Brandursachenermittler gemeinsam mit einem Gutachter am Brandort, um nach dem Grund des Feuers zu suchen. Sie stellten fest, dass unsachgemäßer Umgang beim Betreiben des Ölofens als brandursächlich anzusehen ist. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von ca. 200.000 Euro. ...

mehr