Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Schaden durch Anhängerkupplung verursacht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 13.9.2022 fuhr ein flüchtiger Fahrzeugführer zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr gegen einen weißen VW Polo, der in einer Parkbucht am Fahrbahnrand in Höhe Überwasserstraße 5 in Wadersloh stand. Der Besitzer stellte einen Schaden an der vorderen Stoßstange fest, der durch die Anhängerkupplung des Verursacherfahrzeugs entstanden sein dürfte. Wer hat die Verkehrsunfallflucht beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell