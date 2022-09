Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Hinweise zu Fahrer eines weißen Lkws nach Verkehrsunfall mit einer Verletzten gesucht

Warendorf (ots)

Am 12.9.2022, gegen 08.30 Uhr kam es auf der Bergstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzte wurde und ein Lkw-Fahrer flüchtete. Der Unbekannte befuhr mit einem weißen Lkw die Bergstraße und bog an der Kreuzung Holzweg/Lütkeweg/Theodor-Schwarte-Straße in die Theodor-Schwarte-Straße auf ein Firmengelände ab. Während des Abbiegevorgangs kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 25-Jährigen, die auf ihrem Fahrrad bei Grünlicht aus der Bergstraße kommend die Kreuzung über die Radfahrerfurt in Richtung Lütkestraße überquerte. Die Ahlenerin stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten die Frau zu ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Angaben zu dem weißen Lkw liegen nicht vor. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

