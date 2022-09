Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Polizisten trennten alkoholisierte Streithähne

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 13.9.2022 kam es gegen 2.00 Uhr vor einer Gaststätte an der Steinstraße in Telgte zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Männern. In der Nähe stehende Polizisten griffen ein, trennten die 33 Jahre alten Streithähne und versuchten beruhigend auf sie einzuwirken. Der Telgter wollte in dieser Situation zu dem von den Einsatzkräften am Boden festgehaltenen Beteiligten aus Ostbevern gelangen, schlug dabei mehrfach in Richtung eines Polizisten und trat nach dem am Boden liegenden Mann. Daraufhin ließen die Beamten den Ostbeveraner los und kümmerten sich um den Telgter. Sie brachten nun diesen zu Boden und fesselten ihn. Diese Situation nutzte der Ostbeveraner aus und flüchtete. Wenig später meldete er sich bei der Polizei. Die Polizisten suchten den 33-Jährigen auf, führten Ermittlungen durch und forderten für seine erlittene Verletzung den Rettungsdienst an. Auch der leicht verletzte Telgter wurde von Rettungskräften versorgt. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell