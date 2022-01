Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Wohnung

Mönchengladbach - Ohler (ots)

Am Freitag, den 28.01.2022, in der Zeit von 17:15h bis 19:15h, nutzen unbekannte Täter die frühen Abendstunden und drangen durch die Terrassentür in das Einfamilienhaus eines Geschädigten am Heinrich-Dieck-Weg ein. In der Wohnung wurde die Räume durchsucht und es wurde ein Laptop entwendet. Die Kriminalpolizei sichert vor Ort Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell