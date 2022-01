Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei schwer Verletzte bei Verkehrsunfall in Hardt-Mitte

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hardter Landstraße/ Winkelner Straße sind am Donnerstagmittag, 27.01.2022, drei Personen schwer verletzt worden, darunter ein 6-jähriges Mädchen.

Nach ersten Ermittlungen befuhr eine 37-jährige Autofahrerin mit ihrer 6-jährigen Tochter gegen 12:30 Uhr die Winkelner Straße in Richtung Hehler. Im Bereich der Hardter Landstraße missachtete die Frau nach Zeugenaussagen das Stoppzeichen und fuhr ohne anzuhalten in den Kreuzungsbereich. Dort kam es daraufhin zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 27-jährigen Autofahrers. Dieser fuhr von der A52 kommend über die vorfahrtsberechtigte Hardter Landstraße in Richtung Rheindahlen. Der Wagen der 37-Jährigen prallte gegen die linke Seite des Autos. Der 27-Jährige konnte das Fahrzeug anschließend nach einigen Metern anhalten. Das Auto der 37-Jährigen drehte sich mehrmals, bevor es zum Stehen kam.

Bei dem Unfall erlitten alle Beteiligten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Beide Autos wiesen starke Beschädigungen auf.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug der 37-Jährigen kein Versicherungsschutz besteht. Die Polizei stellte deshalb die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung sicher. Außerdem wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den Halter gefertigt.

Für die Unfallaufnahme und die Rettungsmaßnahmen sperrte die Polizei den Bereich für den Verkehr. (jl)

