POL-MG: Einbruch in Wohnung

Mönchengladbach - Lürrip (ots)

Unbekannte Täter gelangten am Morgen des 29.01.2022, in der Zeit von 07:15h bis 13:30h, durch eine offenstehende Hauseingangstür zur Wohnungstür der Geschädigten. Die Wohnungstür wurde aufgehebelt und die Wohnung durchsucht. Es wurde Bargeld in vierstelliger Höhe, Likör (Küstennebel) und zwei Smartphones entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

