Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Hildburghausen (ots)

Zu einem Unfall mit 2 PKW kam es am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 1133 zwischen Leimrieth und Bedheim am Abzweig Zeilfeld. Eine 23-jährige Fahranfängerin befuhr die Landesstraße 1132 aus Zeilfeld kommend und beabsichtigte am Abzweig links in Richtung Leimrieth abzubiegen. Hierbei übersah sie einen aus Leimrieth kommenden VW-Kleinbus, wobei es in der weiteren Folge zur Kollison der Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Insassen beider Fahrzeuge blieben glücklicher Weise unverletzt und konnten nach einem gründlichen Check durch den Rettungsdienst wieder entlassen werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Streckenabschnitt voll gesperrt. Außerdem waren die Feuerwehren Hildburghausen und Leimrieth im Einsatz.

