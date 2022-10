Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0629 --Verkehrsunfall auf der A27--

Ort: Bremen, Autobahn 27 Zeit: 05.10.2022, 23:00 Uhr

Am späten Mittwochabend kam es auf der Auffahrt Überseestadt zur A27 zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden die 29-jährige Fahrerin eines Mercedes und ihr 29-jähriger Beifahrer verletzt. In der Folge kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Um 23:00 Uhr wollte die 29-Jährige an der Anschlussstelle Überseestadt auf die Autobahn in Richtung Cuxhaven fahren. Aus noch ungeklärter Ursache verlor sie in der Rechtskurve die Kontrolle über ihren Mercedes und prallte zunächst mehrfach gegen die Betonschutzwand. Im weiteren Verlauf schleuderte das Auto in den Gegenverkehr der Auffahrt und blieb auf der Gegenseite liegen. Ersthelfer kümmerten sich um die Fahrerin und einen 29-jährigen Beifahrer, die beide mit Verletzungen in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden mussten. Zwei weitere Beifahrer blieben unverletzt.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Räumarbeiten musste die Auffahrt in beide Richtungen voll gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

