POL-FR: Rickenbach: Ball bringt Motorradfahrer zu Fall - verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Montag, 19.09.2022, gegen 16:00 Uhr, hat in Rickenbach-Bergalingen ein über die Straße rollender Ball einen Motorradfahrer zu Fall gebracht. Der 63 Jahre alte Motorradfahrer verletzte sich und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Ball war von einem an die Straße angrenzenden Grundstück auf die Straße gerollt, genau zwischen die Räder des vorbeifahrenden Motorradfahrers. Dieser wich aus, fuhr eine Halde hinab und stürzte. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei ca. 2000 Euro.

