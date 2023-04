POL-ESW: Einbruchserie in Hessisch Lichtenau vor Klärung; Kripo Eschwege ermittelt gegen drei Tatverdächtige im Alter zwischen 14 und 26 Jahren

Polizei Eschwege

Wie die Beamten vom Fachkommissariat für Eigentumskriminalität von der Kriminalpolizei in Eschwege mitteilen, ist die Einbruchserie im Bereich von Hessisch Lichtenau nahezu vollständig geklärt.

>>>Mehr als 20 Taten seit November 2022 verübt

Umfangreiche Ermittlungen, die Auswertung verschiedener Spuren und nicht zuletzt auch Hinweise aus der Bevölkerung führten die Beamten in letzter Konsequenz auf die Spur von insgesamt fünf tatverdächtigen Personen im Alter zwischen 13 und 26 Jahren, die allesamt aus dem Werra-Meißner-Kreis stammen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, sollen die fünf Personen in wechselnder Konstellation für insgesamt 23 Einbruchsdiebstähle bei verschiedenen Institutionen in Hessisch Lichtenau verantwortlich sein, darunter u.a. in die Räumlichkeiten der Grund- und der weiterführenden Schule, in Friseurgeschäfte, verschiedene Gaststättenbetriebe und auch gleich mehrfach in die Geschäftsräume der Sozialeinrichtung Arche e.V. Der gesamte Stehlschaden aus allen Taten beziffert sich nach Angaben der Ermittler auf um die 10.000 Euro.

>>>26-jähriger Hauptverdächtiger festgenommen und mittlerweile in Untersuchungshaft

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen kristallisierte sich dann nach und nach ein 26-Jähriger als Hauptverdächtiger heraus, der offenbar mit wechselnder Unterstützung der anderen vier Tatverdächtigen mutmaßlich an allen Taten mitbeteiligt war. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft in Kassel ist daraufhin gegen den 26-Jährigen seitens des Gerichts ein Haftbefehl erlassen worden, aufgrund dessen der Beschuldigte am 13.04.23 von der Polizei festgenommen und mittlerweile der U-Haft in der JVA Kassel zugeführt werden konnte.

Die weiteren Tatverdächtigen im Alter von 13 bis 16 Jahren befinden sich derzeit auf freiem Fuß; zwei von ihnen waren zur Tatzeit 13 Jahre alt und damit strafunmündig, weshalb sie für ihre Taten strafrechtlich nicht belangt werden können. Die beiden strafmündigen Tatverdächtigen im Alter von 14 und 16 Jahren müssen sich hingegen nun wegen Einbruchsdiebstahls in mehreren Fällen strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen in dem Komplex dauern nach wie vor an.

