POL-ESW: Mehrere Einbrüche in Witzenhausen

Eschwege (ots)

In der Nacht vom 11./12.04.23 ereigneten sich in der Stadt- und im Industriegebiet in Witzenhausen mehrere Einbrüche sowohl in Geschäfte und Firmen als auch in Bürogebäude.

Davon betroffen waren auch die Räume der Stadt Witzenhausen am Markt. Die unbekannten Täter drangen über ein Fenster, das gewaltsam geöffnet wurde, in das Gebäude der Stadtverwaltung ein. Im Inneren wurden dann mehrere Türen aufgebrochen und die Büroräume durchsucht, wodurch ein Sachschaden von insgesamt ca. 5000 EUR entstand. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme lagen noch keine Erkenntnisse darüber vor, ob etwas entwendet wurde.

Im innerstädtischen Bereich wurde zudem in der Ermschwerder Straße in die Räume einer Pizzeria eingedrungen. Dort wurde eine Tür aufgehebelt und im Anschluss der Verkaufsraum durchsucht; nach Angaben des Geschädigten augenscheinlich aber nichts entwendet. Sachschaden: ca. 300 EUR.

In der Steinstraße war ein Friseurgeschäft Ziel der Einbrecher, die dort zunächst die Eingangstür aufhebelten, um dann den Verkaufsraum und die Teeküche zu durchsuchen. Da sich kein Bargeld in den Geschäftsräumen befand, verließ man das Friseurgeschäft ohne Beute. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

weitere Einbrüche im Industriegebiet

Im Ritzmühlenweg wurde die Eingangstür einer Firma aufgehebelt und im Anschluss sämtliche Büros durchsucht. Dabei erbeuteten die Täter ca. 150 EUR Bargeld sowie mehrere Briefmarken. In diesem Fall wird der Sachschaden mit ca. 5000 EUR angegeben.

Unweit dieses Tatorts drangen die Täter in das Haus der Stadt Witzenhausen "Generationentreff" in der Industriestraße ein. Nachdem dort ein Fenster aufgehebelt wurde, wurde das Büro sowie weitere Räume durchsucht, offensichtlich aber nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

In der Straße "Am Eschenbornrasen" wurde ein Fabrikgebäude aufgesucht und ein Rolltor gewaltsam aufgebogen. Aus mehreren Schaltschränken wurden die Kupferkabel herausgeschnitten und entwendet. Zudem wurden mehrere Feuerlöscher im Objekt entleert und einige Rollen Tabellierband entzündet. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 3000 EUR.

Es wird gebeten, Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen (könnten), der Kriminalpolizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 oder der Polizei in Witzenhausen unter Tel.: 05542/93040 zu melden.

