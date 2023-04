Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 12.04.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ausparken

Um 15:45 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag ein 63-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw vom Kundenparkplatz der Meinhard-Apotheke in Grebendorf rückwärts auf die Eschweger Straße zu fahren. Dabei fuhr er mit seinem Pkw gegen die linke Fahrzeugseite eines auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Pkws Peugeot, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 20:10 Uhr befuhr am gestrigen Abend eine 39-Jährige aus Rodeberg mit ihrem Pkw die Landstraße in Eschwege stadtauswärts. Bei einer polizeilichen Überprüfung wurde festgestellt, dass sie unter Alkoholeinfluss ihr Auto fuhr; was ein durchgeführter Test mit einem Wert von ca. 1,6 Promille bestätigte. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizei Sontra

Diebstahl auf Baustelle

Über das Osterwochenende wurde im Baustellenbereich an der K 28 (Talbrücke Lindenau) ein dort aufgestellter Baucontainer unberechtigt geöffnet. Aus diesem wurde dann ein Quirl für eine Baumaschine im Wert von 550 EUR entwendet. Sachschaden entstand nicht. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

5000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das gestern Abend, um 22:15 Uhr, die L 3237 in der Gemarkung von Kleinalmerode überquerte. Das Wildschwein wurde dabei von dem Pkw eines 64-Jährigen aus Witzenhausen erfasst und tödlich verletzt.

Fahrraddiebstähle

Zwischen dem 10.04.23, 16:00 Uhr und dem 11.04.23, 09:00 Uhr wurde im Tulpenweg in Neu-Eichenberg ein Herren- E-Trekkingrad der Marke "Prophete" entwendet. Offensichtlich gelangten der oder die Täter über eine Seitentür in die Garage aus der das Rad dann entwendet wurde. Der Schaden wird mit 900 EUR angegeben.

Wie jetzt erst angezeigt wurde bereits zwischen dem 16.03.23 und dem 26.03.23 in Ermschwerd ein Fahrrad der Marke "Giant Tourer CS" entwendet. Das Fahrrad wurde aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mäusegasse gestohlen. Am 11.04.23 entdeckte der Geschädigte das Rad ca. 300 Meter von der Wohnung entfernt - an einem Verkehrsschild befestigt - wieder. Entwendet wurden jedoch die beiden Satteltaschen, die am Fahrrad angebracht waren, im Wert von 80 EUR.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Witzenhausen unter Tel.: 05542/93040.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

