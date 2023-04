Polizei Eschwege

POL-ESW: Diebstahl von E-Zigaretten

Eschwege (ots)

Erneut ereignete sich ein Diebstahl bei dem E-Zigaretten entwendet wurden. Um 21:43 Uhr betrat gestern Abend eine männliche Person den Verkaufsraum der Tankstelle in der Reichensächser Straße in Eschwege. Einen Moment der Unaufmerksamkeit der Angestellten nutzte der Täter aus, um den gesamten Aufsteller mit ca. 100 E-Zigaretten zu entwenden. Mit diesem flüchtete er dann in Richtung der Freiherr- vom-Stein-Straße davon. Schaden: ca. 1100 EUR.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 165 - 170 cm groß, ca. 20 -25 Jahre alt, schlanke Figur. Er hat kurze dunkelblonde Haare und ist von mitteleuropäischen Phänotyp.

Weitere Tat am Ostermontag

Bei dem Tatverdächtigen dürfte es sich um dieselbe Person handeln, die bereits am Ostermontagabend in der Soodener Straße in Eltmannshausen 90 Verpackungseinheiten mit E-Zigaretten aus der dortigen Tankstelle entwendet hat (siehe PM v. 11.04.23, 11:21 Uhr).

versuchter Diebstahl von Lottoscheinen

Darüber hinaus steht der Tatverdächtige in Verdacht, am gestrigen Dienstag, um 18:18 Uhr, den tegut-Markt in der Bahnhofstraße in Eschwege betreten zu haben. Dort begab er sich unvermittelt zum Lotto-Verkaufsstand im Kassenbereich und versuchte aus einer Plastikbox einzelne Lottoscheine zu entnehmen. Da dieses nicht gelang, riss er die Plastikbox ab und floh aus dem Einkaufsmarkt. Auf dem Parkplatz konnte er kurzfristig durch einen Zeugen festgehalten werden, löste sich aber und lief dann ohne Beute davon. Daher blieb es beim Sachschaden von ca. 250 EUR. Aufgrund der Personenbeschreibung dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Tatverdächtigen handeln, der auch für die Taten in den Tankstellen verantwortlich war. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

