POL-WOB: Einbruch in Friseursalon - Täter zerstören Fensterscheibe

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Wohltberg, Brandenburger Platz 07.03.2023, 17.45 Uhr - 08.03.2023, 07.15 Uhr

Unbekannte sind zwischen Dienstagabend 17.45 Uhr und Mittwochmorgen 07.15 Uhr in einen Friseursalon am Brandenburger Platz eingebrochen. Dabei erbeuteten sie nach ersten Feststellungen etwas Wechselgeld und verursachten einen Gesamtschaden von etwa 500 Euro. Eine aufmerksame Zeugin hatte am Mittwochmorgen den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Beamten haben den Sachverhalt aufgenommen. Danach haben die Unbekannten zunächst die Verglasung eines Fensters zerstört, das Fenster geöffnet und durch dieses ins Innere des Salons gelangt.

Auf der Suche nach Wertgegenständen fiel den Ganoven das Wechselgeld in die Hände, welches sie entwendeten und flüchteten.

Da sich der Friseursalon in einem kombinierten Wohn und Geschäftsgebäude befindet hoffen die Ermittler darauf, dass Bewohner, Nachbarn oder Passanten verdächtige Geräusche oder Personen registriert haben und bitten um Zeugenhinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

