POL-ESW: Diebstähle von Baustellen; Sachbeschädigung an Stapler; Geldbörsendiebstähle

Diebstähle von Baustellen; Sachbeschädigung an Stapler;

Über die Ostertage wurden auf mehreren Baustellen Diebstähle begangen.

Im Kastanienweg in Eschwege wurden aus einer Baumaschine ca. 30 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Hierzu wurde der Tankdeckel aufgehebelt. An einer zweiten Baumaschine wurde versucht, das Schloss zur Motorhaube aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Das Schoss selbst wurde dabei beschädigt. Hinweise: 05651/9250.

In Herleshausen-Wommen wurden im Bereich des Lotsenpunktes 27 (Baustelle BAB 44) bei zwei Baggern die Motorabdeckungen aufgehebelt. Aus dem Motorraum wurden jeweils zwei Batterien im Gesamtwert von ca. 2000 EUR entwendet.

In der Gemarkung von Nesselröden wurde in der Holzhäuser Straße die Scheibe eines Gabelstaplers zerstört. Der Stapler war unter dem Carport der dortigen Fleischerei abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 EUR. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/97660.

Geldbörsendiebstähle

Am heutigen Dienstag ereigneten sich zwei Geldbörsendiebstähle in Einkaufsmärkten, jeweils in Eschwege und Bad Sooden-Allendorf.

Zwischen 10:00 Uhr und 11:15 Uhr wurde einem 84-Jährigen aus Eschwege während des Einkaufs im Edeka-Markt in der Dünzebacher Straße die Geldbörse aus der linken Jackentasche entwendet. Neben den persönlichen Ausweisdokumenten befanden sich noch die Bankkarte und etwas Bargeld in dem Portmonee. Der Schaden wird mit ca. 150 EUR angegeben.

Im Aldi-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf wurde ein 85-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf Opfer von Dieben. Die Tat ereignete sich heute Vormittag gegen 10:15 Uhr. Auch in diesem Fall wurde das Portmonee aus der Jackentasche gestohlen. Der Schaden wird mit ca. 100 EUR angegeben.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 oder in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

