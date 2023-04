Polizei Eschwege

POL-ESW: Geklaute Zigarettenautomaten in Waldkappel; Anwohner liefert Hinweis auf ein verdächtiges Fahrzeug; Polizei bittet nun um weitere Hinweise zu dem verdächtigen Pkw mit Anhänger

Im Rahmen der Ermittlungen zu den beiden geklauten Zigarettenautomaten in der Leipziger Straße und der Hindenburgstraße in Waldkappel hat ein Anwohner nun einen Hinweis auf ein Fahrzeug geliefert, welches in der besagten Nacht in der Ortslage in verdächtiger Weise unterwegs war.

>>>Hintergrund

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatten Unbekannte in der Leipziger Straße in Waldkappel und auch in der Hindenburgstraße jeweils einen Zigarettenautomaten gewaltsam von der Hauswand gerissen und geklaut. Einer der Automaten ist dann am Mittwochmorgen in einer Feldgemarkung zwischen Velmeden und Hausen aufgefunden worden.

(s. auch die PM vom 05.04.2023, 10.35 Uhr und 13:57 Uhr)

Wie die ermittelnden Beamten der Polizei in Eschwege berichten, hat sich im Zuge der Ermittlungen jetzt ein Anwohner gemeldet, der in der Tatnacht, etwa zwischen 02.00 Uhr und 02.10 Uhr am Mittwochmorgen, eine verdächtige Beobachtung gemacht hat.

Demnach war dem Anwohner ein Fahrzeug aufgefallen, welches mehrfach in der Ortslage im Bereich der Tatörtlichkeit und den umliegenden Straßen umhergefahren ist.

Es hat sich dabei um einen silbernen Pkw-Van (Ausführung ähnlich einem VW Touran o.ä.) mit Dachreling gehandelt, der außerdem einen einachsigen Anhänger mit Planenaufbau und OBI-Werbeschriftzug mitgeführt habe. Das Fahrzeug befuhr u.a. die Leipziger Straße von Friemen kommend und später wieder in die andere Richtung und befuhr dann außerdem die Nebenstraßen (mutmaßlich u.a. Mittelgasse, Kirchplatz).

Zu dem Fahrzeug, dem Kennzeichen oder auch den Insassen ist aktuell nichts weiter bekannt. Die Polizei in Eschwege hofft dbzgl. auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

