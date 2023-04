Polizei Eschwege

POL-ESW: Noch ein weiterer Zigarettenautomat in Waldkappel geklaut; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Bezugnehmend auf die PM von heute Morgen 10:58 Uhr berichten die Beamten der Polizei Eschwege aktuell noch von einem weiteren Fall eines geklauten Zigarettenautomaten in der Stadt Waldkappel.

(s. auch PM v. 05.04.2023; 10:58 Uhr)

Demnach wurde im etwa gleichen Tatzeitraum zwischen Dienstagabend 19.00 Uhr und Mittwochmorgen, 10.00 Uhr nur wenige Meter von der ersten Tatörtlichkeit (Leipziger Straße Nr. 44) noch ein weiterer Zigarettenautomat gewaltsam von einer Hauswand in der Hindenburgstraße 2 komplett geklaut.

Die ermittelnden Beamten der Polizei in Eschwege bitten in diesem wie auch im ersten Fall um Hinweise. Von Bedeutung können dabei verdächtigen Wahrnehmungen von Personen oder Fahrzeugen sowohl an den beiden Tatörtlichkeiten Leipziger Straße /Hindenburgstraße in Waldkappel sein, wie auch an der Fundstelle des ersten Automaten in einer Feldgemarkung zwischen Velmeden und Hausen.

Der Automat, der in der Hindenburgstraße geklaut wurde, ist bislang noch nicht wieder aufgefunden worden.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell