POL-ESW: Pressebericht 05.04.2023 -2-

Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Im Aldi-Markt in Reichensachsen ist am Dienstagvormittag einem Mann das Portmonee geklaut worden. Gegen 11.00 Uhr befand sich der Mann, ein 74-Jähriger aus dem Ringgau, in dem Discounter. Während seines Einkaufs musste der Mann feststellen, dass unbekannte Diebe ihm das Portmonee in einem unbeobachteten Moment aus der Jackentasche geklaut hatten. Darin enthalten waren neben Bargeld auch Scheckkarten, der Führerschein, Personal- und Schwerbehindertenausweis sowie die Krankenkassenkarte. Der Stehlschaden wird mit 150 Euro angegeben. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Festnahme von Ladendieb nach Diebstahl aus Discounter

Gestern Nachmittag gelang es der Polizei in Eschwege mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei einen 48-jährigen Mann vorläufig festzunehmen, der zusammen mit einer weiteren männlichen Person einen Ladendiebstahl begangen hatte und Ware im Gesamtwert von knapp 750 Euro aus dem Lidl-Markt in Bad Sooden-Allendorf geklaut hatte.

Zunächst wurden Beamte in Zivil im Rahmen von Ermittlungen auf die verdächtige Verhaltensweise zweier Männer aufmerksam und folgten diesen schließlich bis zu dem besagten Lebensmitteldiscounter. Während einer der Männer den Laden betrat, wartete der andere zunächst vor dem Geschäft und nahm kurz darauf im Eingangsbereich des Marktes von seinem Kompagnon die Diebesbeute in einer Stofftasche entgegen, u.a. Kleidungsstücke und insgesamt 21 Lithium-Ionen-Akkus für technische Arbeitsgeräte. Die Beamten konnten dann den Tatverdächtigen mit der Beute, einen 48-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland, schließlich festnehmen und das geklaute Diebesgut sicherstellen. Der zweite Täter konnte sich währenddessen fußläufig entfernen und konnte im Zuge der sofortigen Fahndungsmaßnahmen auch nicht mehr aufgegriffen werden.

Der 48-Jährige wurde anschließend zur Polizeistation in Eschwege verbracht und ist dort dann weiteren Ermittlungsmaßnahmen unterzogen worden, ehe er nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Kassel wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Gegen den Mann und seinen Komplizen, bei dem es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um einen 44-jährigen Mann aus Ludwigshafen a.R. handelt, wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

