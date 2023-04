Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 05.04.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Mit Flasche zugeschlagen; Polizei ermittelt gegen 29-jährigen Tatverdächtigen

In einem Gaststättenbetrieb in der Forstgasse in Eschwege kam es gestern zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen. Gegen etwa 23.30 Uhr gerieten die beiden aus Eschwege stammenden Männer, ein 29-Jähriger und ein 63-Jähriger, aneinander. Der 29-Jährige soll zuvor in der Gaststätte randaliert haben und dabei dann auch den 63-Jährigen angegriffen und mit einer Glasflasche geschlagen haben, wodurch der 63-Jährige Platz-und Schnittwunden erlitt. Gegen den 29-jährigen Tatverdächtigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Geschädigte wurde zwecks Behandlung der erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Verkehrsunfallfluchten; Polizei sucht Zeugen

In der Jestädter Straße in Niederhone ist am Dienstagabend ein geparkter blauer Peugeot 206 von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer mutmaßlich im Vorbeifahren beschädigt worden. An dem Peugeot, der am Fahrbahnrand geparkt stand, ging bei dem Unfall der linke Außenspiegel zu Bruch. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Ersten Ermittlungen zu Folge könnte für den Unfall ein Zulieferer-Lkw der tegut-Kette in Frage kommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.05 Uhr. Ein weiterer Fall von Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Dienstagnachmittag zwischen 15.15 Uhr und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz Nikolaiplatz in Eschwege, wo ein geparkter Pkw Mercedes von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein-bzw. Ausparken beschädigt wurde. Hinweise zu beiden Verursachern nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Autofahrer steht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Die Beamten der Polizei in Eschwege haben am Dienstagabend im Eschweger Stadtgebiet einen Autofahrer kontrolliert, der unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Gegen 22.30 Uhr hielten die Beamten den Wagen in der Straße "An den Anlagen" an. Wie sich während der Kontrolle herausstellte, hatte der in Eschwege wohnhafte 31-jährige Fahrer offenbar vor Fahrtantritt Rauschmittel (Cannabis) konsumiert. Ihm wurde daher die Weiterfahrt untersagt, gegen den Fahrer wird in der Folge wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, sowie wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen strafrechtlich ermittelt.

Zigarettenautomat geklaut; Polizei sucht Zeugen

In der Leipziger Straße in Waldkappel haben unbekannte Täter letzte Nacht einen Zigarettenautomaten geklaut und später in der Feldgemarkung zwischen Velmeden und Hausen (sog. "Kippe" / "Kippenweg") entsorgt, wo er von Fußgängern heute Morgen aufgefunden wurde. Die Tatzeit liegt demnach zwischen Dienstagabend 19.00 Uhr und Mittwochmorgen 07.10 Uhr. Der Stehlschaden bei dem Automaten beläuft sich auf 2000 Euro. Dazu kommt noch ein Sachschaden in gleicher Höhe durch das gewaltsame Abreißen des Automaten von der Hauswand an der Tatörtlichkeit in Waldkappel. Hinweise in dem Fall an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Fußgänger von Pkw erfasst und leicht verletzt

Ein 74-jähriger Autofahrer aus Eschwege ist gestern Nachmittag beim Rückwärtsausparken auf dem Parkplatz am Ärztehaus in der Straße "Am Bahnhof" in Eschwege mit einem Fußgänger kollidiert, der dabei leicht verletzt wurde. Gegen 16.30 Uhr kam es zu dem Vorfall, bei dem ein 64-Jähriger aus Heiligenstadt Verletzungen am Bein und am Oberkörper erlitt. Der Mann wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw des 74-Jährigen blieb unbeschädigt.

Polizei Sontra

Wildunfall

Ein 37-Jähriger Autofahrer aus Bielefeld ist am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr mit einem Reh kollidiert, als er auf der Bundesstraße B 7 von Datterode in Richtung Röhrda unterwegs war. Das Tier flüchtete nach dem Zusammenstoß in die angrenzende Feldgemarkung. Der Schaden an dem Pkw des Mannes wird mit 300 Euro angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Körperliche Auseinandersetzung unter Mitbewohnern

Die Polizei musste in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kurz nach Mitternacht nach Großalmerode-Laudenbach ausrücken, weil in einer Mietswohnung zwei Mitbewohner aneinandergeraten waren. In Folge der Auseinandersetzung soll ein 22-Jähriger in stark alkoholisiertem Zustand (Alcotest 1,43 Promille) seinen 21-jährigen Mitbewohner mehrfach ins Gesicht geschlagen und auch getreten haben. Der 21-Jährige konnte sich dann dem Angriff entziehen und die Polizei verständigen. Der Verletzte wurde später durch einen verständigten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Laufe der Auseinandersetzung hatte der 21-Jährige auch eine oberflächliche Stichwunde am Rücken erlitten, die ihm der 22-jährige Tatverdächtige mutmaßlich mit einem Messer zugefügt haben könnte. Das Opfer hatte nach eigenem Bekunden die Wunde aber zunächst nicht bemerkt. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Polizei Witzenhausen

Antennenrotor von Schrotthändlern mitgenommen; Polizei ermittelt wegen Diebstahl und sucht Zeugen

Am heutigen Mittwochmorgen ist bei der Polizei in Witzenhausen der Diebstahl eines sog. Antennenrotors (Teil einer Amateurfunkantenne) zur Anzeige gebracht worden. Demnach hatte der Besitzer den Rotor wegen Dachdeckerarbeiten demontiert und in seinem Vorgarten in der Straße "Am Hagelholz" abgelegt. Am Mittwochmorgen gegen 07.10 Uhr haben sich Unbekannte den ca. 50 kg schweren Rotor widerrechtlich angeeignet und mutmaßlich in einen weißen Kastenwagen mit der Aufschrift "Schrott" verladen und mitgenommen. Der Stehlwert liegt bei 1500 Euro. Von dem Wagen ist nur bekannt, dass dieser eine Zulassung aus der Stadt bzw. dem Landkreis Kassel haben soll. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Parkrempler; Schaden 900 Euro

Ein 42-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hat am Dienstagnachmittag beim Einparken am Fahrbahnrand einen anderen Pkw touchiert und dabei einen Schaden von insgesamt 900 Euro verursacht. Der Unfall ereignete sich um kurz nach 17.00 Uhr in Witzenhausen in der Straße "Im kleinen Felde". Während am Auto des Verursachers ein Schaden von 100 Euro entstand, ist der andere Wagen mit 800 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen worden.

Kollision zwischen zwei Sattelzügen; Schuldfrage unklar

Ein Schaden von 3000 Euro ist das Ergebnis einer Kollision zwischen zwei Sattelzügen am Dienstagnachmittag. Gegen 14.20 Uhr kam es in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen bei der Papierfabrik auf dem dortigen Parkstreifen zu der Kollision, bei der ein aus Polen stammender 39-jähriger Fahrer eines Sattelzuges und ein 63-Jähriger aus Siegburg ebenfalls mit einem Sattelzug beteiligt waren. Beide Fahrer bezichtigten sich gegenseitig, den Unfall beim Einparken bzw. beim Rangieren verursacht zu haben. Schaden genommen hat bei der Kollision die Zugmaschine des 63-Jährigen mit 2500 Euro und der Sattelanhänger des 39-Jährigen mit 500 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

