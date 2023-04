POL-ESW: Rundballen geraten in Brand; Schaden 10.000 Euro; Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen Am Wochenende zur Anzeige gebracht wurde eine Sachbeschädigung an Pkw, die sich letzte Woche zwischen Mittwoch 13.00 Uhr und Freitag 18.15 Uhr ereignet hat. Im genannten Zeitraum haben unbekannte Täter einen braunen Pkw Mazda 2 an der hinteren linken Tür zerkratzt und so einen Schaden von 500 Euro verursacht. Das betroffene Auto stand in ...

