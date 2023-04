POL-ESW: Pressebericht 03.04.2023-2

Polizei Eschwege

Pressebericht 03.04.2023-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Am Wochenende zur Anzeige gebracht wurde eine Sachbeschädigung an Pkw, die sich letzte Woche zwischen Mittwoch 13.00 Uhr und Freitag 18.15 Uhr ereignet hat. Im genannten Zeitraum haben unbekannte Täter einen braunen Pkw Mazda 2 an der hinteren linken Tür zerkratzt und so einen Schaden von 500 Euro verursacht. Das betroffene Auto stand in Eschwege in der Wiesenstraße auf dem Parkplatz ggü. der Stadthalle geparkt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 056517925-0.

Polizei Witzenhausen

Fahrradfahrer touchiert Pkw; Schaden 500 Euro

Am Samstagmorgen gegen 10.15 Uhr hat ein in Witzenhausen wohnhafter 30-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Straße "Am Frauenmarkt" einen haltenden Pkw touchiert. In dem Wagen war eine 31-Jährige aus Witzenhausen unterwegs. Die Frau befuhr zunächst die Straße "Am Frauenmarkt". Als die Frau anhielt und parken wollte, konnte der 30-Jährige dahinter auf seinem Fahrrad nicht mehr rechtzeitig bremsen bzw. ausweichen und verursachte durch eine leichte Kollision einen Schaden von 500 Euro am Kofferraumdeckel.

Auffahrunfall mit geringem Schaden

Ein geringer Sachschaden entstand außerdem bei einem Auffahrunfall am Samstagnachmittag um kurz nach 17.00 Uhr im Laubenweg in Witzenhausen. Vom Gelände des Lidl-Marktes kommend wollte ein 40-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen auf die B 80 auffahren, musste aber wegen des bevorrechtigten Verkehrs dann doch wieder stoppen. Dies erkannte ein im nachfolgender 46-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen zu spät, der ebenfalls den Parkplatz verlassen wollte und fuhr auf. An den beiden Autos entstand geringer Schaden der noch nicht beziffert ist.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle

