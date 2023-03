Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich derzeit noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft in der Plöck und entwendeten mehr als 2.000 Euro Bargeld. Die Täter hebelten im Innenhof des Gebäudes ein Fenster auf und gelangten so in das Ladeninnere. Hier entnahmen sie das Bargeld aus der Kasse sowie aus einem mit Trinkgeld gefüllten Sparschwein. Hinweise zu den Tätern gibt es nicht. Daher sucht das Polizeirevier Heidelberg-Mitte Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell