POL-MA: Weinheim/RNK - Fahrzeug in Vollbrand - PM Nr. 2

Weinheim/RNK (ots)

Wie bereits berichtet, geriet am späten Nachmittag gg. 17.40 Uhr, im Bereich der Mannheimer Straße / Klausingstraße in Weinheim, ein Fahrzeug in Brand. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Nach derzeitigem Sachstand geriet der Pkw Mercedes aufgrund technischer Ursache in Brand. Der Fahrzeugnutzer wurde nicht verletzt. Für die Dauer des Löscheinsatzes musste die Mannheimer Straße kurzfristig gesperrt werden. Anschließend konnte der Fahrzeugverkehr an der Örtlichkeit vorbeigeführt werden. Nach Abschleppen des Fahrzeuges konnten die Einsatzmaßnahmen um 19.18 Uhr beendet werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

