Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehr als 50.000 Euro Sachschaden

Sinsheim (ots)

Am Mittwoch kurz nach 10 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich Hauptstraße / westliche Ringstraße eine 46-jährige Audi-Fahrerin mit einem Peugeot und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehr als 50.000 Euro. Die 46-Jährige wollte von der westlichen Ringstraße in die Hauptstraße abbiegen, als sie die Vorfahrt des auf der Hauptstraße fahrenden Peugeot-Fahrers missachtete und mit diesem zusammenstieß. Durch den Aufprall wurde der Peugeot so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Beifahrerin wurde hierbei leicht verletzt.

