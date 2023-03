Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch

Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall und stellt sich der Polizei

Malsch (ots)

Am Mittwoch gegen 21:30 Uhr touchierte ein betrunkener Kia-Fahrer drei in der Friedhofstraße geparkte Autos und flüchtete anschließend. Der 63-jährige Fahrer verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehr als 25.000 Euro. Die Besitzerin eines der beschädigten Fahrzeuge hörte den lauten Aufprall und verständigte die Polizei. Während die Streifenbesatzung die Ermittlungen zum Unfallverursacher vor Ort aufnahm, kehrte dieser plötzlich an die Unfallstelle zurück. Hier bemerkten die Beamten sofort einen starken Alkoholgeruch bei dem 63-Jährigen. Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht und ergab einen Wert von 1,2 Promille. Nachdem ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde, durfte er gehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie einer Unfallflucht.

