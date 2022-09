Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar) Führerschein mit Fälschungen

Sulz (ots)

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle am Mittwochabend in der Hartensteinstraße ist der Polizei ein Autofahrer aufgefallen, der einen bulgarischen Führerschein vorzeigte, der Fälschungsmerkmale aufwies. Der 37-jährige am Steuer, der aus einem anderen ganz anderen Land stammt, war dort mit seiner Mercedes S-Klasse unterwegs und schien auch Tests zufolge unter Alkohol- und Drogeneinfluss zu stehen. Er war für die Polizei auch kein Unbekannter und bereits mehrfach wegen kriminellen Machenschaften angezeigt worden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sicher. Wie er in den Besitz des Dokuments kam, ist noch unklar. Sein Auto musste der Mann stehen lassen.

