Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 03.04.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall; Schaden 18.000 Euro

Ein 19-jähriger Autofahrer aus Eschwege ist in Waldkappel aus Unachtsamkeit auf ein haltendes Fahrzeug aufgefahren und hat dadurch einen Unfallschaden von ca. 18.000 Euro verursacht. Gegen 23.35 Uhr befuhr der 19-Jährige am Sonntagabend in Waldkappel die Leipziger Straße, ihm voraus fuhr ein ebenfalls aus Eschwege stammender 18-Jähriger mit seinem Auto. Als der 18-Jährige am Fahrbahnrand anhalten wollte, erkannte dies der 19-Jähriger zu spät und fuhr auf. Am Auto des Verursachers beziffert sich der Schaden auf 10.000 Euro. Zudem war das Auto nicht mehr fahrbereit. An dem anderen Wagen beläuft sich der Schaden auf 8000 Euro.

Von der Fahrbahn abgekommen; Schaden 6000 Euro

Ein 20-Jähriger Autofahrer aus Meinhard ist in der Nacht von Sonntag auf Montag mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und anschließend mit der seitlichen Leitplanke kollidiert. Der Unfall ereignete sich gegen 00.40 Uhr auf der Landesstraße L 3424. Der 20-Jährige war zur genannten Uhrzeit von Grebendorf in Richtung Neuerode unterwegs. Am Pkw des jungen Mannes entstand ein Schaden von 6000 Euro.

Wildunfall

Eine 53-jährige Autofahrerin aus Eschwege ist am Sonntagabend mit einem Reh kollidiert, als sie gegen 20.47 Uhr auf der Landesstraße L 3403 von Reichensachsen in Richtung Oberhone unterwegs war. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Der Schaden an dem Pkw der Frau wird mit 900 Euro angegeben.

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben aus einem weißen Citroen Jumper offenbar mutwillig die Luft aus den vier Reifen gelassen, so dass durch den Luftverlust an dem Wagen eine Beschädigung (Schadenshöhe 50 Euro) an den Felgen entstand. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Samstagnachmittag 16.00 Uhr und Sonntagmorgen 09.30 Uhr. Das Auto war zur Tatzeit in Meinhard Frieda links von der Kirche in der Straße Kirchplatz geparkt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfall

Am frühen Montagmorgen ist ein 71-jähriger Autofahrer aus Sontra mit einem Reh zusammengestoßen, als er gegen 04.00 Uhr auf der Kreisstraße K 28 von Sontra in Richtung Stadthosbach unterwegs war. Kurz vor Donnershag erwischte er das Tier, das bei dem Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Mülltonne in Brand gesetzt; Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagabend ist die Polizei in den Philosophenweg nach Witzenhausen gerufen worden. Dort war gegen 21.35 Uhr auf einem Privatgrundstück eine brennende gelbe Mülltonne gemeldet worden. Der Besitzer konnte den Brand letztlich mit eigenen Mitteln ablöschen, so dass ein Einsatz der Feuerwehr entbehrlich war. Der entstandene Schaden an der Tonne beziffert sich auf 200 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell