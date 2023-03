Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 31.03.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Donnerstagnachmittag ist die Polizei nach Bad-Sooden-Allendorf zum Bereich Waldisstraße/Kirchstraße/Wahlhauser Straße gerufen worden. Mehrere Anrufer und Verkehrssteilnehmer hatten gegen 15.30 Uhr mitgeteilt, dass auf der Kreuzung ein Mann stünde, der einen verwirrten Eindruck mache und den "Verkehr regelt". Vor trafen die Beamten auf einen 30-jährigen Mann, der auf Ansprache aggressiv reagierte und die Polizisten schließlich anging und in ein Handgemenge verwickelte. Letztlich konnte der 30-Jährige aber festgenommen und in der Folge auch einem Arzt vorgestellt werden, der aufgrund des Gesundheitszustandes des 30-Jährigen eine Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus veranlasste. Aufgrund seines Wohnsitzes in Göttingen wurde der 30-Jährige dann in die für ihn zuständige Klinik nach Göttingen verbracht. Der Mann muss sich aufgrund seines aggressiven Verhaltens wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Polizei Sontra

Beim Abbiegen entgegenkommendes Auto übersehen; Schaden 2000 Euro

Ein 36-jähriger Autofahrer aus Wehretal hat gestern Nachmittag einen Unfall auf der B 27 (Ortsumgehung Sontra) verursacht. Der 36-Jährige befuhr die B 27 gegen 14.55 Uhr in Fahrtrichtung Cornberg und wollte dann nach links in die Göttinger Straße in Richtung Sontra abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Wagen eines 42-Jährigen aus Nentershausen, der auf der B 27 in Richtung Norden unterwegs war. Im Einmündungsbereich B 27/Göttinger Straße kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand am Auto des Verursachers ein Schaden von 1500 Euro, auf den anderen Pkw entfällt ein Schaden von 500 Euro.

Hauswand von Getränkemarkt durch Sattelzug beschädigt; Schaden insgesamt 11.000 Euro

Am Donnerstag, den 30.03.23, befuhr ein 25-jähriger Lastwagenfahrer aus Zwickau gegen 19:17 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine die Leipziger-Straße in Datterode. Während eines Wendevorgangs auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes kollidierte er mit der Gebäudewand einer Lagerhalle des Getränkemarktes. Dabei entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro an dem Gebäude und in Höhe von 1000 Euro an dem Sattelauflieger (Anhänger). Die Wand des Lagerhauses wurde im Nachgang von der Feuerwehr vorsorglich statisch abgesichert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz einer zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis in der Straße "Am Steinweg" in Hessisch Lichtenau ist am gestrigen Donnerstagnachmittag zwischen 16.00 Uhr und 16.50 Uhr ein schwarzer Skoda Octavia durch einen unbekannten, flüchtigen Verkehrsteilnehmer beim Ein-oder Ausparken im Frontbereich beschädigt worden. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Körperverletzung; Häusliche Gewalt

Die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau mussten am Donnerstagabend um kurz nach 23.00 Uhr schlichtend in eine körperliche Auseinandersetzung eingreifen und einem 26-jährigen Mann eine Wegweisungsverfügung aussprechen. Der Mann war im Rahmen einer Feierlichkeit alkoholbedingt (1,01 Promille Alkohol) aggressiv geworden und hatte seine 21-jährige Lebensgefährtin im Streit körperlich angegangen, sie u.a. gekratzt und ihr auch eine Ohrfeige verpasst. Der Vorfall ereignete sich in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hessisch Lichtenau. Im Beisein der Polizei verließ der 26-jährige Aggressor dann die gemeinsame Wohnung und muss sich in der Folge nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Eingangstür der VHS Witzenhausen; Polizei sucht Zeugen

Einen Schaden von ca. 4000 Euro richteten gestern Morgen Unbekannte an einer seitlichen Eingangstür der Volkshochschule in der Steinstraße in Witzenhausen an. Zwischen 07.00 Uhr und 08.00 Uhr rissen die Täter offenbar mit roher Gewalt den Türgriff der Eingangstür aus der Verankerung und flüchteten anschließend. Hinweise in dem Fall an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Eimer fällt von Anhänger und beschädigt Fahrzeug; Verursacher fährt davon; Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag, den 30.03.23, verlor der unbekannte Fahrer eines silbernen PKWs gegen 18:15 Uhr während der Fahrt einen Eimer aus der ungesicherten Ladefläche seines mitgeführten schwarzen Anhängers. Der Vorfall ereignete sich auf der Bundesstraße B 80 auf der Strecke von Witzenhausen nach Gertenbach. Der Eimer fiel vom Anhänger gegen einen nachfolgenden grauen Pkw BMW. Dabei wurde dessen Frontstoßfänger beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der silberne PKW mit Anhänger fuhr ohne anzuhalten weiter. Die aus Witzenhausen stammende 30-jährige Autofahrerin des BMW konnte keine weiteren Details zu dem verursachenden Fahrzeug äußern. Die Polizei in Witzenhausen ermittelt in dem Fall wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0.

