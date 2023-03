POL-ESW: Pressebericht 29.03.2023-2

Polizei Eschwege

Rollerfahrer unter BTM-Einfluss erwischt

Die Beamten der Eschweger Polizei haben am Mittwochmorgen im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Rollerfahrer ertappt, der unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Gegen 10.30 Uhr hielten die Beamten den Mann an, der mit einem Elektroroller in der Bahnhofstraße in Eschwege unterwegs war. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 36-Jährigen aus Meinhard, der sich im Rahmen der Kontrolle einem freiwilligen Drogenvortest unterzog, der positiv hinsichtlich der Substanz THC (Cannabis) ausfiel. Daraufhin wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme angeordnet, der sich nun u.a. wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sowie wegen des Erwerbs und Besitzes von Drogen verantworten muss.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Pkw aufgebrochen und Portmonee geklaut; Polizei sucht Zeugen

In BSA-Dudenrode haben Unbekannte bei einem weißen Skoda Citigo die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und anschließend ein Portmonee aus dem Innenraum des Fahrzeugs geklaut. In dem Portmonee befanden sich u.a. Bargeld, sowie Scheckkarten und diverse Ausweisdokumente. Der Stehlschaden beziffert sich auf 150 Euro. Dazu kommt ein Sachschaden von 500 Euro bzgl. der beschädigten Scheibe. Ereignet hat sich die Tat zwischen Dienstagabend 19.00 Uhr und Mittwochmorgen 06.50 Uhr in der Straße "Am Mehlhof". Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0.

Portmonee beim Einkaufen gestohlen; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag ist einer 78-jährigen Frau Bad Sooden-Allendorf das Portmonee aus der Manteltasche geklaut worden, als die Dame im Lidl-Markt in der Werrastraße zum Einkaufen war. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Neben Bargeld, befanden sich auch Ausweisdokumente, die Krankenkassenkarte und Scheckkarten in dem Portmonee. Der Stehlschaden wird mit insgesamt 200 Euro angegeben. Auch in dem Fall erbittet die Polizei in Bad Sooden-Allendorf Hinweise unter der Nummer 05652/927943-0.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung

Bei der Polizei Witzenhausen ist ein Fall von Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht worden, der sich heute Morgen gegen 08.40 Uhr in der Bleichengasse in Witzenhausen ereignet hat. Hier wurde eine Sandsteinmauer in einem Vorgarten mit Farbe beschmiert, wodurch ein Schaden in Höhe von 500 entstand. Die ersten Ermittlungen der Polizei richten sich aktuell gegen eine 59-jährige Frau aus Witzenhausen. Zu den Hintergründen ist noch nichts weiter bekannt.

