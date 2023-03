Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 28.03.23

Eschwege (ots)

Unfall beim Einparken

Um 08:40 Uhr befuhr gestern Morgen eine 46-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die Hindenlangstraße in Eschwege. Beim Vorwärtseinparken touchierte sie mit ihrem Auto einen geparkten VW Golf, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Unfall beim Zurücksetzen

Um 10:06 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 43-Jähriger aus Wernigerode mit seinem Lkw mit Spezialaufbau (Container) den Parkplatz an der B 27 in der Gemarkung von Wehretal. Auf dem Parkplatz setzte der Fahrer seinen Lkw etwas zurück, übersah aber dabei einen Pkw, der hinter dem Lkw ebenfalls auf den Parkplatz gefahren war und zwischenzeitlich hinter dem Lkw parkte. Dieser wurde von einem 25-Jährigen aus Schmalkalden gefahren. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 3300 EUR.

Vorfahrt missachtet

Um 14:57 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 69-Jähriger aus Göttingen mit seinem Pkw die L 3403 aus Richtung Jestädt kommend und beabsichtigte in Höhe der Kreuzung Thüringer Straße/ Jestädter Straße nach rechts in Richtung Göttingen abzubiegen. Da diese aufgrund von Bauarbeiten gesperrt ist, bog der 69-Jährige nach links ab, übersah aber dabei den entgegenkommenden Pkw, der von einer 64-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard gefahren wurde. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Unfallfluchten

Im Pommernweg/ Ecke Danziger Weg in Eschwege wurden am 27.03.23 in den Nachtstunden die Blumenkübel, die auf einer Verkehrsinsel aufgestellt sind, angefahren und dadurch beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege. Gegen 17:15 Uhr wurde gestern Nachmittag ein Pkw Mercedes beim Ein- oder Ausparken angefahren und beschädigt. Schaden ca. 500 EUR. Aufgrund einer Zeugenaussage konnte ein 62-Jähriger aus Eschweger als Verursache ermittelt werden.

Geldbörsendiebstahl

Um 13:00 Uhr hielt sich gestern Mittag eine 73-Jährige aus Eschwege im Lidl-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf auf. Dabei wurde ihr die Geldbörse aus der rechten Außentasche der Jacke entwendet. Neben Bargeld befanden sich noch diverse persönliche Dokumente in der Geldbörse. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines Kinderwagens

Aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Bernhard-Engelhardt-Straße in Eschwege wurde in den vergangenen Wochen ein Kinderwagen der Marke "ABC" entwendet. Die Tat wurde gestern Vormittag festgestellt. Der oder die Täter öffneten das Schloss unberechtigt, ohne dieses dabei zu beschädigen. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Reh ausgewichen

Um 21:15 Uhr befuhr gestern Abend ein 17-jähriger aus Helsa mit einem Leichtkraftrad die L 3439 zwischen Retterode und Wickenrode. Als ein Reh auf die Straße lief, leitete der 17-Jährige eine Gefahrenbremsung ein und wich dem Tier aus. Dadurch kam er mit seinem Krad zu Fall. Der 17-Jährige blieb nach eigenen Angaben unverletzt; am Krad entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Fahrraddiebstahl

Ein schwarzgrünes Mountain-Bike der Marke "Conway" wurde am gestrigen Montag vor dem tegut-Getränkemarkt in der Straße "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen entwendet. Das Rad war dort um 06:00 Uhr morgens gesichert abgestellt worden. Gegen 10:00 Uhr wurde der Diebstahl festgestellt. Schaden: ca. 200 EUR. Hinwiese: 05542/93040.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

