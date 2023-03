Polizei Eschwege

POL-ESW: 55-jähriger Mann wird nach Schüssen mit "Soft-Air-Waffe" vorläufig festgenommen und später in die Psychiatrie verbracht

Eschwege (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben die Beamten der Eschweger Polizei einen 55-jährigen Mann aus Eschwege vorläufig festgenommen und später dem psychiatrischen Krankenhaus in Eschwege zugeführt, nachdem der Mann im Innenhof einer Pflegeeinrichtung in der Eschweger Innenstadt mit einer "Soft-Air-Waffe" geschossen hatte.

Gegen 01.14 Uhr waren von den Bewohnern des Pflegeheims und den dortigen Pflegekräften lautes Geschrei und auch verdächtige Geräusche wie von leisen Schüssen oder Steinwürfen wahrgenommen worden, woraufhin diese die Polizei verständigten.

Wie sich vor Ort herausstellte hielt sich in dem offenen Innenhof der Pflegeeinrichtung ein Mann auf, der dort mit einer zu diesem Zeitpunkt nicht näher definierbaren Schusswaffe vereinzelte Schüsse auf Fenster und abgestellte Fahrzeuge abgegeben hatte.

Daraufhin umstellten die Beamten sowohl den Innenhof als auch mögliche Fluchtwege und verständigten vorsorglich u.a. auch Spezialkräfte. Letztlich kamen diese dann aber nicht mehr zum Einsatz, da die vor Ort befindlichen Beamten den Tatverdächtigen bei günstiger Gelegenheit ansprechen und schließlich gefahrlos überwältigen und festnehmen konnten.

Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 55-jährigen Mann aus Eschwege, der später aufgrund seines Gesundheitszustandes der Psychiatrie in Eschwege zugeführt werden musste. Bei der Begutachtung der von der Polizei in Verwahrung genommenen Waffe stellte sich schließlich heraus, dass es sich hierbei um eine sog. "Soft-Air-Waffe" gehandelt hatte. Wegen des Umgangs und des Schießens mit der "Soft-Air-Waffe" muss der 55-Jährige sich nun gleich in mehrfacher Hinsicht strafrechtlich verantworten, u.a. wegen Bedrohung und Sachbeschädigung sowie wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz.

Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ist durch die abgegebenen Schüsse lediglich ein leichter Schaden am Außenspiegel eines abgestellten Pkw entstanden.

