Polizei Eschwege

POL-ESW: Zigarettenautomaten entwendet

Eschwege (ots)

Nach dem versuchten Diebstahl eines Zigarettenautomaten in Witzenhausen-Dohrenbach am vergangenen Wochenende, wurden mittlerweile zwei weitere Taten zur Anzeige gebracht.

Angezeigt wurde noch der Diebstahl eines Zigarettenautomaten in Hessisch Lichtenau-Hausen. Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht vom 24./25.03.23 in der Straße "Zur Hausener Hute", wo der Automat von einer Hauswand komplett abgeflext und entwendet wurde. Der Schaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Am gestrigen Nachmittag meldete sich, um 16:39 Uhr, eine Spaziergängerin, die den Automaten auf dem Wanderweg in Höhe des Parkplatzes "Viehhaushütte" aufgefunden hat. Dort hatte man den aufgebrochenen und komplett entleerten Automaten ca. 50 Meter tief eine Böschung hinabgeworfen.

Ein weiterer Diebstahl wird aus der Eschweger Straße in Witzenhausen-Wendershausen gemeldet. Dort wurde in der Nacht vom 25./26.03.23 der Automat von der Außenwand einer Gaststätte abgehebelt und am gestrigen Tag im Bereich "Flachsbachtal" durch einen Zeugen am Waldweg aufgefunden. Der Schaden wird in diesem Fall mit ca. 5000 EUR angegeben.

Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Tel.: 05602/93930 oder in Witzenhausen unter Tel.: 05542/93040 entgegen.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell