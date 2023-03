Polizei Eschwege

POL-ESW: Mehrere Einbrüche in Hessisch Lichtenau

Eschwege (ots)

Neben den bereits gestern mitgeteilten Einbruch in ein Eiscafé wurden der Polizei weitere Einbrüche in Geschäftsräume in Hessisch Lichtenau gemeldet.

So wurde vermutlich in den Nachtstunden zum Sonntag in ein Restaurant in der Biegenstraße eingebrochen, nachdem man ein Küchenfenster gewaltsam geöffnet hatte. In den Gasträumen wurde durch die unbekannten Täter eine Tür im Tresenbereich, eine Mikrowelle und das Kassensystem beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 3500 EUR entstand. Erbeutet wurde die neue hochwertige und noch original verpackte Ladenkasse im Wert von 2.300 EUR.

In der Poststraße wurde die Eingangstür eines Verkaufswagens, der auf einem Parkplatz abgestellt ist, aufgehebelt. Aus dem Imbiss wurden dann neben einer Geldkassette mit 50 EUR Wechselgeld noch ca. 50 Bratwürstchen gestohlen. Der Gesamtschaden wird mit ca. 600 EUR angegeben.

In der Heinrichstraße im dortigen Steinwegcenter war ein Friseurgeschäft das Ziel der Einbrecher. Am 26.03.23, zwischen 04:30 Uhr und 04:50 Uhr, versuchten der oder die Täter die Eingangstür des Geschäfts aufzuhebeln, was jedoch misslang. Mittels eines größeren Steins wurde dann die Verglasung eines Fensters eingeworfen, um in den Laden einsteigen zu können. Neben einem Tablet wurde noch die Trinkgeldkasse entwendet. Der Gesamtschaden wir mit ca. 500 EUR angegeben.

Hinweise bitte in beiden Fällen an die Kriminalpolizei unter Telefon: 05651/9250.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

